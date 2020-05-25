إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تفرض تدابير أكثر صرامة للتحقق من صحة اختبارات الأجسام المضادة في ظل فيروس كورونا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن اتحاد الشركات الفرنسية (الكونسورتيوم الفرنسي) الإثنين أن الشركات الفرنسة ستبدأ مرحلة إنتاج اختبار سريع يعتمد على اللعاب للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكر الكونسورتيوم الفرنسي، الذي يتكون من شركة "SKILLCELL" التكنولوجية الحيوية، ومختبر "CNRS SYS2DIAG"، والشركة الرقمية "VOGO"، في بيان صحفي أن الاختبار سيكون متاحاً في منتصف يونيو/حزيران في السوق الفرنسية والأوروبية.

ويستطيع اختبار "EasyCov"، الذي يعتمد على اللعاب، تقديم النتائج في أقل من ساعة.

ويتم إجراء الاختبار بواسطة أخصائيي الرعاية الصحية، وهو يتطلب جمع عينة من اللعاب مقدارها أقل من ملليلتر واحد من تحت لسان المريض.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الإذن بإجراء اختبار لعاب للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وخلال الاختبار، يجمع المريض عينة من لعابه من منزله، ولكنه يحتاج إلى إرسال العينة إلى أحد المختبرات، وانتظار معالجة النتائج.