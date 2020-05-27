وفيات فيروس كورونا تتجاوز 350 ألف شخص حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجاوزت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بجميع أنحاء العالم، حاجز 350 ألف شخص، حيث سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الأربعاء، 350 ألفًا و456 شخصًا.

وعلى الرغم من انخفاض معدلات الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة، إلا أنها لاتزال في مقدمة دول العالم، حيث سجلت جامعة جونز هوبكنز، 89 ألفًا و916 حالة وفاة، الأربعاء.

جاءت بريطانيا في المركز الثاني عالميًا من حيث أعداد الوفيات، حيث سجلت المملكة المتحدة، حتى الأربعاء، 37 ألفًا و130 حالة وفاة، بينما تلتها إيطاليا في المركز الثالث بـ32 ألفًا و955 شخصًا.

فرنسا جاءت في المركز الرابع عالميًا في أعداد وفيات فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 28 ألفًا و533 حالة وفاة، ثم إسبانيا التي جاءت في المركز الخامس، مسجلة 27 ألفًا 117 حالة وفاة.

البرازيل التي تحتل المركز الثاني عالميًا من حيث أعداد الإصابات بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة، لتصبح ثاني أكبر بؤر الإصابة بفيروس كورونا، احتلت المركز السادس عالميًا في أعداد الوفيات، حيث سجلت 24 ألفًا و512 حالة وفاة، الأربعاء.

وبينما وصلت أعداد المصابين بفيروس كورونا، حول العالم، إلى 5 ملايين و589 ألفًا و932 شخصًا، تتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر بؤر الإصابة بالمرض، تلتها البرازيل ثم روسيا فبريطانيا ثم إسبانيا وإيطاليا وفرنسا ألمانيا وتركيا على التوالي.