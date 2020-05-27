فرنسا تحظر استخدام "عقار ترامب" المضاد للملاريا في علاج فيروس كورونا

بعد اعلان ترامب أنه يتناول عقار هيدروكسي كلوروكوين للوقاية من كورونا.. كيف كان رد فعل كبير المراسلين الطبيين لـCNN؟

باريس، فرنسا (CNN)-- ألغت وزارة الصحة الفرنسية، استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا، في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مؤكدة في بيان، الأربعاء، أن "البيانات العلمية المتاحة في الوقت الحاضر لا تقدم أدلة كافية لدعم استخدام الدواء"، وذلك في أعقاب تحذير منظمة الصحة العالمية من استخدام العقار الذي يدعمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العلاج من فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية، في البيان، إن المجلس الأعلى للصحة العامة في البلاد، "يرى أن البيانات المتاحة حاليا لا تقدم دليلا على فائدة هيدروكسي كلوروكوين، في العلاج من فيروس كورونا".

وأضاف البيان أن "آراء الخبراء الذين تمت استشارتهم لا تؤيد استخدام هيدروكسي كلوروكوين مهما كانت حدة العدوى".

وفقًا لأحدث البيانات التي نظر فيها المجلس الأعلى للصحة العامة، تم العثور على أدلة تشير إلى وجود صلة بين استخدام هيدروكسي كلوروكوين و "سمية القلب"، خاصة عند استخدامه مع عقار أزيثروميسين - مضاد حيوي يستخدم لعلاج التهابات الصدر وأنواع العدوى الأخرى.

وأضاف بيان وزارة الصحة أن فوائد ومخاطر هذا العلاج قد يعاد تقييمها في المستقبل مع ظهور بيانات جديدة من الأبحاث السريرية.

قرار وزارة الصحة الفرنسية، جاء في أعقاب، إعلان منظمة الصحة العالمية، إيقاف تجارب استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا، في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وذلك فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعاطيه هذا العقار للوقاية من فيروس كورونا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، في مؤتمر صحفي في جنيف، الاثنين، إن منظمة الصحة العالمية أوقفت مؤقتًا دراسة هيدروكسي كلوروكوين كعلاج محتمل لفيروس كورونا، في تجربتها للتضامن بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

واتخذت منظمة الصحة العالمية القرار، بعد نشر دراسة في مجلة The Lancet الطبية، الجمعة، والتي سلطت الضوء على خطورة العقار على مرضى فيروس كورونا، حيث أثبتت الدراسة أن تزايد معدلات الوفيات بين مرضى فيروس كورونا الذين تم منحهم العقار، بسبب أزمات قلبية.

ويروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاستخدام العقار المضاد للملاريا، في علاج فيروس كورونا، على الرغم من تحذيرات منظمة الصحة العالمية.