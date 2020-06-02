الصحة السعودية توضح 8 عادات يومية قد تتسبب بالإصابة بفيروس كورونا
صحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع السماح بافتتاح بعض الأماكن التي كانت مغلقة سابقاً بسبب الإجراءات المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، وعودة الحياة إلى طبيعتها ببطء، قد تتساءل عن كيفية حماية نفسك والأشخاص من حولك مع إرخاء القيود.
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ونشرت وزارة الصحة السعودية عبر حسابها الرسمي على "تويتر" مقطع فيديو يوضح 8 عادات يومية قد تتسبب بإصابة الشخص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إضافة إلى كيفية الوقاية من العدوى.
وإليك العادات التي قد تعرضك للإصابة بالعدوى، وكيف يمكنك حماية نفسك:
- وضع الكمامة: احرص على وضع كمامة الوجه عند الخروج من المنزل للوقاية من الفيروس.
- تقبيل اليد: بدلاً من تقبيل يد المسنين وكبار السن، التزم بإلقاء التحية عليهم من بعيد.
- ترك المسافة اللازمة بين المصلين: احرص على الصلاة على سجادتك، إضافةً إلى ترك مسافة 2 متر بينك والآخرين.
- غسل الكمامة: يجب عليك غسل الكمامة بعد استخدامها لوقاية نفسك من الفيروس.
- الدفع بالنقود الورقية: في ظل فيروس كورونا، من الأفضل تجنب الدفع باستخدام النقود الورقية، وبدلاً من ذلك، يمكنك الدفع إلكترونياً وباستخدام البطاقات.
- مصافحة الأيدي: عند رؤية شخص تعرفه، سيكون رد الفعل الطبيعي مد يدك للمصافحة. ورغم أن الأمر قد يكون صعباً، في البداية، احرص على عدم المصافحة باليد، واكتف بإلقاء التحية من بعيد.
- لمس الأشياء: في مختلف سيناريوهات الحياة اليومية، مثل التسوق على سبيل المثال، قد تلاحظ أنك تتفحص مختلف المنتجات قبل شرائها. ولكن يجب تجنب ذلك لوقاية نفسك والآخرين من العدوى. ولذلك، لا تلمس إلا ما تحتاج إليه.
- ترك المسافة اللازمة في الأسواق: عند انتظارك لدفع قيمة مشترياتك في المتاجر والأسواق، احرص على ترك مسافة 2 متر بينك وبين الأشخاص الآخرين في طابور الانتظار.
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