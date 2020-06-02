الصحة السعودية توضح 8 عادات يومية قد تتسبب بالإصابة بفيروس كورونا

لتجنب فيروس كورونا في المطعم.. إذا رأيت هذا الأمر غادر فوراً

كيف يمكن للبراز أن يحذرنا من التفشي التالي لفيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع السماح بافتتاح بعض الأماكن التي كانت مغلقة سابقاً بسبب الإجراءات المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، وعودة الحياة إلى طبيعتها ببطء، قد تتساءل عن كيفية حماية نفسك والأشخاص من حولك مع إرخاء القيود.

ونشرت وزارة الصحة السعودية عبر حسابها الرسمي على "تويتر" مقطع فيديو يوضح 8 عادات يومية قد تتسبب بإصابة الشخص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إضافة إلى كيفية الوقاية من العدوى.

وإليك العادات التي قد تعرضك للإصابة بالعدوى، وكيف يمكنك حماية نفسك: