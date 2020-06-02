دراسة جديدة: العثور على تركيزات عالية من فيروس كورونا في قطرات الهباء الجوي في مستشفيات في ووهان بالصين

آخر مريض بفيروس كورونا يخرج من المستشفى في ووهان في الصين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – خلال أسبوعين أجرت السلطات الصينية 9.9 مليون فحص على سكان مدينة ووهان، معقل فيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أي إصابات مؤكدة.

وقال لو زوكسون من هيئة الطب الوقائي الصينية: "من 14 مايو وحتى نهاية الأول من يونيو، أجرينا فحوصات على 9 ملايين و899 ألفا و828 شخصا في ووهان".

وأضاف زوكسون قائلا إن الفحوصات لم تكشف عن إصابات مؤكدة في المدينة ولكن تم اكتشاف حالات عدوى غير مصحوبة بأعراض المرض لـ300 شخص.

ولا تعتبر الصين الأشخاص الذين تأتي نتائج فحوصاتهم إيجابية ولا تظهر عليهم أعراض حالات مؤكدة، وأضاف المسؤول الصيني في قطاع الصحة قائلا: "في الوقت الراهن، عدد الحالات التي لا تظهر عليها أعراض في ووهان منخفض جدا نسبة لعدد السكان، ولم تظهر حالات انتقال عدوى من هؤلاء إلى الأشخاص السليمين".

ووفقا لعمدة المدينة هو يابو، فإن المدينة أنفقت 126 مليون دولار أمريكي على حملة المسح الشامل في ووهان.