كورونا في السعودية.. المتحدث باسم الصحة: رقم الحالات الحرجة مقلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، أن أعداد الحالات النشطة في البلاد بلغ 22 ألف و672 منها 1264 حالة حرجة في المملكة، ووصف الرقم بـ"المقلق".

وقال المتحدث باسم الصحة خلال تقديم الإحاطة اليومية حول مستجدات الفيروس في السعودية: "إجمالي الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا 22.672 حالة، منها 1264 حالة حرجة، وهو رقم مقلق خاصة بعد التزايد الملحوظ في الأيام الماضية خصوصًا عند كبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة وبالأخص في مدينتي جدة والرياض".

وسجلت السعودية 1869 إصابة جديدة بالمرض، الثلاثاء، ليبلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد 89 ألفا و11 إصابة.

ووصلت أعداد حالات الشفاء في المملكة إلى 65 ألفا و790 حالة، بعد تسجيل 1484 حالة شفاء جديدة الثلاثاء، في الوقت الذي وصل فيه عدد الوفيات إلى 549.