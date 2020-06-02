أداة حاسمة في السيطرة على انتشار فيروس كورونا.. جهاز ينبهك عندما تخرق إرشادات التباعد الاجتماعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت منظمة الصحة العالمية الإثنين على عدم وجود دليل لتراجع قوة فيروس كورونا.

وفي إحاطة إعلامية عن فيروس "كوفيد-19" الإثنين، أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد لم يفقد قوته، وذلك عند الإجابة على سؤال حول وجود تقارير تنص على ذلك.

ولدى إجابتها عن السؤال، أشارت خبيرة الجوائح والأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، إلى أنهم ينظرون إلى سمتين رئيسيتين للفيروس، وهما قابلية انتقاله، وشدة المرض الذي يسببه.

وقالت فان كيرخوف: "من ناحية قابلية الانتقال، لم يحدث تغيير. ومن ناحية الشدة، لم يحدث تغيير".

ثم أشارت فان كيرخوف إلى ما هو مهم، أي وجود إجراءات يمكن وضعها للتقليل من انتقال العدوى، وتتضمن تلك الإجراءات العثور على الحالات المصابة والعناية بها، وإجراء الاختبارات، وتطبيق الحجر الصحي، إضافة إلى تتبع مخالطي المرضى، وعزلهم.

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة، الدكتور مايكل ريان: "لا يزال هذا فيروساً قاتلاً، ولا يزال هناك آلاف الأشخاص الذين يموتون بسبب هذا الفيروس يومياً".

وأضاف ريان أنه يجب أخذ الحذر الشديد، وعدم خلق انطباع أن الفيروس قرر فجأة أن يصبح أقل شدة.

وحتى الآن، تجاوزت حالات فيروس كورونا حول العالم 6.2 مليون حالة، بينما وصلت الوفيات إلى 375 ألف حالة على الأقل، وفقاً لجامعة جونز هوبكنز.