بعد تخفيف القيود.. السعودية تسجل أعلى معدل يومي لإصابات فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سجلت السعودية المعدل اليومي الأعلى للإصابات بفيروس كورونا المستجد، السبت، وذلك بعد تخفيف بعض القيود المفروضة لمواجهة الجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 3121 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الإصابات في المملكة 98 ألفا و869 منذ بدء تفشي الجائحة.

ولم تسجل السعودية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية معدل إصابات يومي أعلى من المسجل السبت، إذ كان المعدل الأعلى للإصابات اليومية في 15 مايو/أيار الماضي بعد أن سجلت المملكة 2840 إصابة جديدة في ذلك اليوم.

وأكدت وزارة الصحة السعودية تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة جراء المرض في البلاد 676 في حين أعلنت الوزارة عن تسجيل 1175 ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 71 ألفا و791 في عموم البلاد.

وكانت قد خففت المملكة القيود المفروضة لمواجهة الجائحة ورفعت حظر التجول عن عدد من المدن كما سمحت بصلاة الجماعة في المساجد في 26 مايو/أيار الماضي، قبل أن تعود وتمدد ساعات حظر التجول في مدينة جدة.