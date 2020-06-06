دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن تجاربها لدراسة عقار هيدروكسي كلوروكين ستستمر "في الوقت الحالي"، وذلك رغم إعلان باحثين بريطانيين سابقاً إنهاء دراستهم والتي استنتجت "عدم وجود دليل على الفائدة".

وأتى هذا الإعلان بعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تلقت إشعاراً من منظمي تجربة "Recovery" الجمعة، وهي تجربة كبيرة مقرها المملكة المتحدة تتحقق في علاجات محتملة لفيروس كورونا المستجد، عن قرار المنظمين في إنهاء تجارب عقار هيدروكسي كلوروكين.

وقالت الدكتورة سمية سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية: "لقد أبلغونا عن النتائج الأولية التي شاركوها مع الإعلام. ونحن ننتظر رؤية التحليل النهائي للبيانات، والمنشور الذي سيصدر منه. وستأخذ لجنتنا هذه النتائج بعين الاعتبار بالتأكيد أثناء مضينا قدماً".

وفي الأسبوع الماضي، أوقفت منظمة الصحة العالمية تجاربها لعقار هيدروكسي كلوروكين مؤقتاً في تجربة "Solidarity" بسبب المخاوف التي أحاطت بسلامة الدواء، ومن أجل مراجعة بياناتها الخاصة.

وبعد المراجعة، أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء استئنافها لدراسة هيدروكسي كلوروكين كعلاج محتمل لفيروس "كوفيد-19".

وبما أن "Solidarity" و"Recovery" يُعتبران اثنان من أكبر التجارب، وكون تصاميم دراستهما متشابهة جداً، "لقد كنا على تواصل"، حسب ما قالته سواميناثان.