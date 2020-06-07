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نشر الأحد ، 07 يونيو / حزيران 2020

مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.. الهند تعيد فتح السفر الجوي الداخلي

في الهند..إدارة السكك الحديدية تحول عربات القطار إلى أجنحة للحجر الصحي لمحاربة فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—سجلت الهند أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا الجديد، أو ما بات يٌعرف باسم "كوفيد-19"، بالإعلان عن قرابة 10 آلاف إصابة، وبالتحديد 9971 حالة خلال 24 ساعة فقط.

أقارب شخص توفي بفيروس كورونا في الهند يدخلون الضحية إلى إحدى أكبر محارق الجثث في البلاد (3 يونيو 2020)

جاء ذلك وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الهندية، الأمر الذي يرفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 246.628 ألف إصابة منها 6929 حالة وفاة مسجلة.

ووفقا لجامعة جون هوبكينز الأمريكية التي تتقفى إصابات فيروس كورونا الجديد حول العالم بتحديث شبه مباشر، فإن الهند سجلت خامس أعلى دولة في العالم بعدد الإصابات.

وفيما يلي نستعرض لكم القفزة بأعداد الإصابات المسجلة رسميا في الهند على الصعيد اليومي منذ بداية يونيو/ حزيران الجاري:

1 يونيو: ارتفعت حصيلة عدد الإصابات في البلاد إلى 190.535 ألف إصابة.

2 يونيو: 198.706 ألف إصابة.

3 يونيو: 207.615 ألف إصابة.

4 يونيو: 216.919 ألف إصابة.

5- 226.770 ألف إصابة.

6- 236.657 ألف إصابة.

7- 246.628 ألف إصابة.