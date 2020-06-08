400 ألف وفاة بفيروس كورونا عالميًا.. وأكثر من 7 ملايين مصاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجاوزت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، صباح الاثنين، حاجز 400 ألف شخص، حيث سجلت جامعة جونز هوبكنز 402 ألف وفاة، في الوقت الذي وصلت فيه أعداد المصابين إلى أكثر من 7 ملايين شخص حول العالم.

وسجلت جامعة جونز هوبكنز، صباح الاثنين، 7 ملايين و9 آلاف و65 حالة إصابة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة دول العالم الأكثر تضررًا من انتشار الفيروس، حيث وصلت أعداد الإصابات إلى أكثر من مليون و942 ألف شخص، بينما بلغت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض في كافة الولايات الأمريكية 110 آلاف و514 حالة وفاة، بحسب جامعة جونز هوبكنز.

حلت البرازيل في المركز الثاني عالميًا من حيث أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل نحو 692 ألف إصابة، بينما بلغت أعداد الوفيات فيها 36 ألفًا و455 حالة وفاة، لتأتي في المركز الثالث عالميًا من حيث أعداد الوفيات بعد بريطانيا التي تم تسجيل 40 ألفًا و625 حالة وفاة.

روسيا جاءت في المركز الثالث عالميًا من حيث أعداد المصابين بفيروس كورونا بأكثر من 467 ألف حالة إصابة، تلتها المملكة المتحدة بنحو 288 ألف حالة إصابة، ثم الهند التي سجلت بأكثر من 257 ألف إصابة، ثم إسبانيا فإيطاليا، اللتان بدأتا إجراءات تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس.

جاءت إيطاليا في المركز الرابع عالميًا في وفيات فيروس كورونا تلتها إسبانيا فالمكسيك ثم بلجيكا.

كانت منظمة الصحة العالمية، حذرت من تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة بحسب تصريحات لمسؤولين في المنظمة، أن الوباء "لم ينته بعد"، في الوقت الذي لا تزال فيه جهود إنتاج لقاح مضاد للفيروس مستمرة، حيث تعمل شركات أدوية ومؤسسات بحثية في مختلف دول العالم على تطوير 124 لقاح مضاد للفيروس، من بينها أكثر من 10 لقاحات تخضع للتجارب السريرية على أن يتم إنتاجها خلال أشهر.