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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت منظمة الصحة العالمية الإثنين أن جائحة فيروس كورونا تزيد سوءاً على المستوى العالمي.

وفي إحاطة إعلامية عن فيروس "كوفيد-19" الإثنين، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه "رغم تحسن الوضع في أوروبا، إلا أنه يزداد سوءاً على المستوى العالمي".

وتم الإبلاغ عن أكثر من 100 ألف حالة في 9 من الأيام العشرة الماضية، بحسب ما قاله غيبريسوس، مشيراً إلى الإبلاغ عن 136 ألف حالة الأحد، وهو أكبر عدد يتم تسجيله في يوم واحد حتى الآن.

وأتت 75% من الحالات التي تم الإبلاغ عنها الأحد من 10 دول، معظمها في الأمريكيتين، وجنوب آسيا.

وبالنسبة للبلدان الأفريقية، فهي لا تزال تشهد زيادة في عدد حالات فيروس "كوفيد-19"، مع وجود بعض الحالات الجديدة في مناطق جغرافية جديدة.

ومع ذلك، أوضح غيبريسوس إلى أن عدد الحالات في معظم الدول الأفريقية لم تتجاوز ألف حالة.

وتشهد المنظمة أيضاً حالات متزايدة في أجزاء من أوروبا الشرقية، وآسيا الوسطى.

وفي الوقت ذاته، ذكر غيبريسوس إلى كون بعض البلدان حول العالم تشهد إشارات إيجابية، مشيراً إلى أن التهديد الأكبر في تلك البلدان هو مدى رضاها عن مجريات الأوضاع، وأضاف قائلاً: "أظهرت نتائج دراسات بحثت في مدى تعرّض سكان العالم للفيروس أن معظم الناس على مستوى العالم لا يزالون عرضة للعدوى".

ولذلك، تحث المنظمة المراقبة النشطة لضمان عدم عودة الفيروس، وخصوصاً في ظل استئناف التجمعات بكل أنواعها في بعض البلدان.