أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- توقع مدير معهد الصحة العالمية بجامعة هارفارد الأمريكية أشيش جها، أن ترتفع أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في الولايات المتحدة، بمقدار 100 ألف حالة وفاة بحلول شهر سبتمبر أيلول المقبل، ليصل إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في الولايات المتحدة، بحسب تقديره، إلى أكثر من 212 ألف شخص في سبتمبر.

وقال مدير معهد الصحة العالمية بجامعة هارفارد، لـCNN، "أعتقد أن معظم الأمريكيين ليسوا مستعدين للإغلاق مرة أخرى، وأنا أفهم ذلك تماما. فيما يلي خلاصة القول، وهي أنني أفهم أن الناس على استعداد للعيش بجانب هذا الفيروس. وهذا يعني أن ما بين 800 و 1000 أمريكي سيموتون كل يوم. سوف نحصل على 100 ألف حالة وفاة أخرى بحلول سبتمبر"، بحسب وصفه.

وأضاف أشيش جها، "هذه تكلفة كارثية. وقد نرى في بعض الأماكن نموًا أسيًا، حيث نبدأ في رؤية زيادات سريعة حقًا في الحالات، وهذا أمر مخيف جدًا. هذا ما يجب أن نحاول منعه، وعلينا حقاً أن نحاول معرفة كيفية إسقاط عبء الحالات من هذه المستويات المخيفة، في بعض الولايات "، على حد تعبيره.

وبحسب التوقعات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة ستتراوح بين 118 ألفًا و143 ألف حالة وفاة، بحلول 27 يونيو حزيران الجاري.

وحتى مساء الأربعاء، توفي في الولايات المتحدة، والتي تعد أكبر بؤر الإصابة بفيروس كورونا في العالم، أكثر من 112 ألف شخص نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما تجاوزت أعداد المصابين مليون و990 ألف حالة إصابة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.