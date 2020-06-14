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هذا هو الخفاش الذي يؤمن العلماء أنه نشر فيروس كورونا إلى العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعود الحياة إلى طبيعتها شيئاً فشيئاً مع إرخاء القيود، وأصبح البعض لديه القدرة على القيام بأمور مثل الصلاة في المساجد. ولكن، بما أننا نعيش في ظل جائحة كورونا، إليك بعض التعليمات لحماية نفسك والأشخاص من حولك.

ونشرت وزارة الصحة السعودية عبر "تويتر" تعليمات توضح الخطوات التي يجب الإلتزام بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عند الذهاب إلى المسجد.

وأوضحت التعليمات ضرورة عدم ذهاب بعض الفئات من الأشخاص، مثل كبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة، والأطفال دون عمر الـ15 عاماً، ومن تظهر عليه أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة، والكحة، وضيق التنفس.

ويجب على المصلين أيضاً إحضار سجادتهم ومصحفهم الخاص، إضافة إلى معقم كحولي لليدين، وكمامة قماشية إضافية.

وتتضمن التعليمات أيضاً الوضوء في المنزل، وعدم المصافحة والعناق.

والإثنين الماضي، أعلن وزير الشؤون الإسلامية في السعودية، عبداللطيف آل الشيخ، عن إغلاق 71 مسجداً في المملكة احترازياً لتعقيمها، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا بين المصلين، وهو أمر نتج من عدم التزام البعض بالبروتوكولات والاحترازات الصحية.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن إعادة فتح المساجد بعد شهرين على إغلاقها نظرا لتفشي فيروس كورونا، ووضعت بروتوكولات صحية صارمة حددتها وزارة الداخلية في 3 يونيو/حزيران الجاري.