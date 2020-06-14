دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهدت السعودية قفزة بأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد أن سجلت 4233 إصابة جديدة الأحد، وهو المعدل اليومي الأعلى منذ بدء تفشي الفيروس، و40 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 4233 إصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد منذ بدء تفشي المرض إلى 127 ألفا و541.

وسجلت المملكة 40 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 972 في عموم محافظات ومناطق السعودية.

وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى تسجيل 2172 حالة شفاء الأحد ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في البلاد إلى 84 ألفا و720.

وقال المتحدث باسم الصحة السعودية: "نواصل رصد ارتفاع الحالات الحرجة في مناطق المملكة، وهناك متابعة دائمة لها"، وأضاف: "الازدياد في الحالات الحرجة، يكون خلفه أعداد ممن يحتاجون الرعاية الصحية، ولم تزد أعدادهم إلا لوجود انتشار للعدوى بشكل نشط في أفراد المجتمع، ويُربط بعدة عوامل، أهمها عدم أخذ الاحتياطات اللازمة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن 90% من الحالات الحرجة سُجلت في الرياض ومكة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومحافظة جدة، لافتا إلى أن معدل نمو العدوى ينخفض لكن الارتفاع في أعداد الإصابات في الآونة الأخيرة يؤشر على نشاط انتقال الفيروس بين أفراد المجتمع نتيجة المخالطة.