ترامب ينهي مؤتمرًا صحفيًا غاضبًا بعد سؤال مراسلة ذات ملامح آسيوية: اسألي الصين

بكين، الصين (CNN)-- أعلنت السلطات الصينية، الاثنين، تسجيل 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في العاصمة بكين، لأول مرة منذ أبريل نيسان الماضي، وسط مخاوف من موجة ثانية من الوباء الذي اجتاح العالم.

وكشف مسؤول بالعاصمة الصينية بكين، أن السلطات المحلية أجرت اختباراتها لأكثر من 76 ألف شخص، وتبين إصابة 59 شخصًا بالمرض، وارتبط أغلب تلك الإصابات بسوق للمواد الغذائية بالجملة، وفقًا للجنة الصحة الوطنية في البلاد.

وأغلقت بكين، سوق المواد الغذائية بالجملة "شينفادي"، وهو الأكبر من نوعه في البلاد، وأطلقت اختبارات شاملة لأي شخص زار السوق منذ 30 مايو أيار الماضي، كما تابعت اتصالاته الوثيقة.

وأعلن المسؤولون المحليون عن "حالات الطوارئ في زمن الحرب" في أجزاء من المدينة، وأغلقوا السوق وما لا يقل عن 11 حيًا في المنطقة المحيطة بالسوق، بالإضافة إلى وضع عدد متزايد من الأحياء الأخرى تحت الملاحظة، حيث تم الإبلاغ عن حالات جديدة تحت الإغلاق.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد، الاثنين، قال مسؤولون في بكين إن ما يقرب من 30 ألف شخص توجهوا إلى السوق خلال فترة 14 يومًا قبل إغلاقها.

وأمرت المدينة الأشخاص الذين زاروا السوق مؤخرًا واتصالاتهم الوثيقة، بالبقاء في المنزل لمدة أسبوعين للمراقبة الطبية.

وقال مسؤول في السوق لوسائل الإعلام الحكومية، الجمعة، إنه تم العثور على آثار للفيروس في عينات بيئية متعددة مأخوذة من السوق، بما في ذلك ألواح التقطيع المستخدمة لفرم سمك السلمون المستورد، مما دفع محلات السوبر ماركت والمطاعم في المدينة إلى سحب الأسماك من أرففها وقوائمها.

وقال مسؤولون في بكين منذ ذلك الحين، إن التسلسل الجيني يشير إلى أن الفيروس الموجود في السوق يشبه السلالات الموجودة عادة في أوروبا، وتعهدوا بتعزيز عمليات التفتيش على جميع الشحنات من الخارج.

كانت السلطات الصينية، أعلنت قبل نحو شهرين، احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، بعد أشهر من تفشيه، بحسب الرواية الصينية، في سوق للحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019، فيما تثير الإصابات الجديدة مخاوف من موجة ثانية لتفشي الوباء.