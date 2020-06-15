الإمارات ترسل 12.4 طنا من المساعدات الطبية للأردن لمواجهة فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أرسلت الإمارات طائرة تحمل 12.4 طنا من المساعدات إلى الأردن، الإثنين، ضمن دعم هذا البلد في جهود مكافحة فيروس كورونا.

ونشرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) مقطع فيديو يُظهر إرسال المساعدات إلى الأردن عبر طائرة إماراتية تحمل 12.4 طنا من المساعدات الطبية.

وأشارت الوكالة في خبرها إلى أن أكثر من 12 ألف عامل في مجال الرعاية الصحية سيستفيدون من هذه المساعدات.

وأشارت "وام" إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم جهود الجهات الصحية في الأردن لمواجهة فيروس كورونا المستجد.