أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قد يكون دواء ديكساميثاسون عنصرا مهما جدا في المساعدة بعلاج المصابين الأكثر تضررا على المستوى الصحي من فيروس كورونا والذين يحتاجون أجهزة تنفس أو أكسجين، وفقا لباحثين بريطانيين، ورغم أن ما توصلوا إليه يعتبر مبدئيا والعمل على جمع المعلومات حولها قائم إلا أن أحد الخبراء المستقلين وصف الاكتشاف بالتقدم المفاجئ.

وأعلن اثنان من كبيري فرق التقصي في تجربة التعافي، وهو مركز تقص كبير في العاصمة البريطانية لندن يساهم بالبحث عن علاج لفيروس كورونا، أعلنا للإعلاميين في مؤتمر صحفي عن بعد الثلاثاء، أن جرعة قليلة من هذا الدواء على مدار 10 أيام وُجد أنها تقلل خطر الوفاة إلى الثلث للأشخاص المصابين الذين يحتاجون لأجهزة تنفس صناعي.

وقال مدير فريق التقصي الخاص بهذه التجربة بالإنابة والبروفيسور في جامعة أوكسفورد، مارتن لاندراي: "هذه نتيجة مهمة، إذا نظر أحدهم إلى المرضى الذين لم يحتاجوا إلى أجهزة تنفس صناعي لكنهم كانوا يزودون بالأوكسجين، فقد انخفض خطر الوفاة إلى الخمس".

وأكد لاندراي أنه رغم النتائج والاستفادة التي عاد بها هذا الدواء على المرضى إلا أن أولئك الذين يعالجون الفيروس في بيوتهم كنتيجة لهذا الاستنتاج.