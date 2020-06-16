الصليب الأحمر الأمريكي يفحص دم المتبرعين بحثاً عن أجسام مضادة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الصليب الأحمر الأمريكي، الإثنين، أنه سيجري اختبارات على جميع التبرعات بالدم، والبلازما، والصفائح الدموية بحثاً عن الأجسام المضادة لمرض "كوفيد 19".

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أنه "خلال هذه الأوقات المجهولة يأمل الصليب الأحمر بأن يوفر اختبار الأجسام المضادة لفيروس كورونا للمتبرعين بالدم، نظرة ثاقبة عما إذا كانوا قد تعرضوا للإصابة بفيروس".

وبغض النظر عما إذا كان المتبرع قد عانى من أعراض، سيُظهر الاختبار ما إذا كان جهاز المناعة قد أنتج الأجسام المضادة لفيروس كورونا.

واختبار الأجسام المضادة، الذي تم اعتماده من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لا يشخص إصابة المتبرعين بالعدوى التي حدثت في الوقت الحالي.

وأشار الصليب الأحمر إلى أنه يأمل أن تزيد هذه الاختبارات من الاهتمام بالتبرع بالدم الذي انخفض بشدة منذ بداية الجائحة.

وعلى الرغم من استمرار إلغاء عمليات التبرع بالدم لأسباب احترازية، إلا أن التبرع بالدم يظل أمراً حيوياً.

وأكد الصليب الأحمر أن "هناك حاجة ملحة للتبرع بالدم في الوقت الحالي لتلبية احتياجات المرضى في المستشفيات، كعمليات جراحية وعلاجات تم إيقافها مؤقتاً في وقت سابق من هذا الربيع استجابة لاستمرار تفشي كوفيد-19".

ولا تزال حملات التبرع بالدم تُلغى "نظراً لأن العديد من الشركات والمنظمات المجتمعية تقيد عدد الأفراد في مواقعهم، مما يخلق تحديات لإمدادات مستقرة للدم".

وقال الصليب الأحمر إن الدم قابل للتلف ولا يمكن تخزينه.

ويمكن للجهات المانحة أن تتوقع نتائج اختبار الأجسام المضادة في غضون 7 إلى 10 أيام عبر تطبيق الصليب الأحمر للتبرع بالدم أو عبر الموقع الإلكتروني.

وقال رئيس الخدمات الطبية الحيوية للصليب الأحمر الأمريكي، كريس هرودا، في البيان الصحفي إن المؤسسة "بصفتها منظمة إنسانية وعضواً في المجتمع الصحي الأوسع، قامت بتعديل خدماتها للمساعدة في تلبية احتياجات هذا الوقت غير العادي".