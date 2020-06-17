رئيس الهندوراس يعلن إصابته بفيروس كورونا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلن رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، إصابته بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، وذلك في خطاب وطني أدلى به، الثلاثاء.

وقال هيرنانديز في خطابه: "في عطلة نهاية الأسبوع بدأت أشعر بوعكة، واليوم تم تشخيص إصابتي بكوفيد-19"، لافتا على أن الأعراض المتوسطة التي بدت عليه يتم معالجتها، مؤكدا عل أنه سيواصل مهامه برئاسة البلاد ولكن في عزلة.

وأضاف هيرنانديز أن زوجته، آنا غارسيا دي هيرنانديز واثنين من معاونيه أثبت الفحوص إصابتهم بالفيروس، مشيرا إل أن زوجته لا تبدو عليها أعراض.

ويذكر أن عدد الحالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في هندوراس بلغت 9656 إصابة مؤكدة، في حين بلغ عدد الوفيات نتيجة الإصابة 330 حالة.