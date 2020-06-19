كبير مسؤولي الصحة في أمريكا يتوقع وصول عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 200 ألف شخص

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 150 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لمنظمة الصحة العالمية، الخميس، وهو أكبر عدد للإصابات في يوم واحد حول العالم حتى الآن.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أنه "تم الإبلاغ عن نصف هذه الحالات تقريبًا من الأمريكتين، كما تم الإبلاغ عن أعداد كبيرة من جنوب آسيا والشرق الأوسط".

وحذر غبريسوس، من أن "العالم يمر بمرحلة جديدة وخطيرة. الكثير من الناس سئموا من وجودهم في المنزل. تتوق البلدان بشكل مفهوم إلى فتح مجتمعاتها واقتصاداتها. لكن الفيروس ينتشر بسرعة، ولا يزال مميتًا، ومعظم الناس لا يزالون عرضة للإصابة".

وتحث منظمة الصحة العالمية، الأشخاص على الاستمرار في الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والبقاء في المنزل إذا شعرت بالمرض، وارتداء أقنعة الوجه الطبية عند الاقتضاء، وغسل اليدين بشكل متكرر.

وارتفعت الأعداد الإجمالية لمصابي فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، الجمعة، لتصل إلى أكثر من 8 ملايين ونصف المليون حالة إصابة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في الوقت الذي بلغت فيه أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض، 454 ألفًا و889 حالة وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا من وباء فيروس كورونا حيث تقترب أعداد الإصابات من مليون و200 ألف شخص، بينما وصلت أعداد الوفيات 118 ألفًا و519 حالة وفاة.

وتأتي البرازيل في المركز الثاني عالميًا، مسجلة أكثر من 978 ألف إصابة بالمرض، فيما وصلت أعداد الوفيات فيها بسبب كورونا، الجمعة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز 47 ألفًا و748 حالة وفاة.