في تسلسل زمني.. إليك أبرز الحقائق حول مرض إنفلونزا الخنازير

لا تتجاهل لقاح الإنفلونزا إذا كنت تعاني من أمراض القلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قبل جائحة فيروس كورونا، انتشر سابقاً مرض إنفلونزا الخنازير، وهو مرض تنفسي يسببه فيروس إنفلونزا الخنازير من النمط "A"، في جميع أنحاء العالم، بدءاً من عام 2009 حتى 2010.

ويمكن أن يقع تفشي إنفلونزا الخنازير في أي وقت، لكنه يحدث غالباً في أواخر الخريف وأشهر الشتاء.

وتعتبر الخنازير من الفئات الأكثر عرضة للفيروسات. وعند إصابتها بفيروسات الإنفلونزا الأخرى، يمكن أن تتحول الجينات وتتطور إلى فيروسات جديدة.

ويوجد حالياً ثلاثة أنواع فرعية شائعة من فيروس الإنفلونزا "A" في الولايات المتحدة، وهي "H1N1" و "H1N2" و "H3N2".

إنفلونزا الخنازير في البشر

تتشابه الأعراض مع أعراض الإنفلونزا العادية ويمكن أن تشمل الحمى، والخمول، ونقص الشهية، والسعال، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، والغثيان، والقيء، والإسهال.

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