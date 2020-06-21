الصحة المصرية توضح الإرشادات الخاصة بالمخالطين لمرضى فيروس كورونا
صحة
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دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية عبر قناتها بموقع "يوتيوب" مقطع فيديو يوضح الإرشادات التي يجب على الأشخاص المخالطين لمرضى "كوفيد -19" اتباعها.
وأشارت الصحة المصرية عبر حسابها بموقع تويتر إلى أنه في حالة إصابة أحد أفراد العائلة بمرض "كوفيد-19"، فإنه من الضروري قياس درجة الحرارة كل 8 ساعات.
وخلال مقطع فيديو توضيحي، عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، تعرض وزارة الصحة والسكان المصرية الإرشادات التي يجب اتباعها لمدة أسبوعين في حال مخالطة حالة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً لفيروس كورونا.
- البقاء في المنزل طوال فترة العزل
- تخصيص مكان منعزل في المنزل بتهوية جيدة
- غسل اليدين بالمياه والصابون بشكل متكرر لمدة 20 ثانية
- تجنب الزيارات
- تقليل الانتقال من غرفة العزل بالمنزل
- ارتداء الكمامة بشكل صحيح والتخلص منها داخل كيس مغلق بعد الاستخدام
- تغطية الفم والأنف بمنديل عند العطس أو الكحة، وغسل اليدين بعدها بالمياه والصابون
- عدم مشاركة الأدوات الشخصية المنزلية مع المقيمن في المنزل
- تناول الوجبات بعيداً عن أفراد الأسرة مع مراعاة المسافة بينهم
- اتباع نظام غذائي متوازن بنسبة دهون قليلة
- استبدال المشروبات الباردة بالمياه الدافئة
- عدم استخدام المضادات الحيوية بشكل مستمر
- متابعة التغير في درجة حرارة الجسم كل 8 ساعات
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إرشادات لباقي أفراد الأسرة المتواجدة مع حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء العزل المنزلي
- عدم التواجد في غرفة العزل
- في حالة ضرورة الاختلاط مع الشخص المعزول، المحافظة على مسافة مترين بعيداً عن المريض
- توفير غرفة نوم وحمام منفصل للمريض
- منع الزيارات إلى المنزل بقدر الإمكان
- ارتداء الكمامة في حالة الاختلاط والتخلص منها داخل كيس مغلق بعد الاستخدام
- تجنب ملامسة العين، أو الفم، أو الأنف
- عدم مشاركة الأدوات المنزلية أو الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف
- تنظيف الأسطح المشتركة لأفراد الأسرة والمريض مثل مقابض الأبواب، والهواتف، وأجهزة الحاسوب
- التأكد من جودة تهوية المساحات المشتركة داخل المنزل
- تجنب الاختلاط والتجمعات في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان
- تجنب الخروج إلا للضرورة القصوى
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