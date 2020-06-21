الصحة المصرية توضح الإرشادات الخاصة بالمخالطين لمرضى فيروس كورونا

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الصحة المصرية توضح الإرشادات الخاصة بالمخالطين لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا
صورة التقطها طبيب في مستشفى الشيخ زايد في العاصمة المصرية القاهرة في 29 أبريل/نيسان 2020، تظهر أعضاء من طاقم طبي يرتدون ملابس واقية ويعتنون بمريض في غرفة الحجر الصحي المخصصة لمرضى فيروس كورونا

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية عبر قناتها بموقع "يوتيوب" مقطع فيديو يوضح الإرشادات التي يجب على الأشخاص المخالطين لمرضى "كوفيد -19" اتباعها.

وأشارت الصحة المصرية عبر حسابها بموقع تويتر إلى أنه في حالة إصابة أحد أفراد العائلة بمرض "كوفيد-19"، فإنه من الضروري قياس درجة الحرارة كل 8 ساعات.

وخلال مقطع فيديو توضيحي، عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، تعرض وزارة الصحة والسكان المصرية الإرشادات التي يجب اتباعها لمدة أسبوعين في حال مخالطة حالة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً لفيروس كورونا.

  • البقاء في المنزل طوال فترة العزل
  • تخصيص مكان منعزل في المنزل بتهوية جيدة
  • غسل اليدين بالمياه والصابون بشكل متكرر لمدة 20 ثانية
  • تجنب الزيارات
  • تقليل الانتقال من غرفة العزل بالمنزل
  • ارتداء الكمامة بشكل صحيح والتخلص منها داخل كيس مغلق بعد الاستخدام
  • تغطية الفم والأنف بمنديل عند العطس أو الكحة، وغسل اليدين بعدها بالمياه والصابون
  • عدم مشاركة الأدوات الشخصية المنزلية مع المقيمن في المنزل
  • تناول الوجبات بعيداً عن أفراد الأسرة مع مراعاة المسافة بينهم
  • اتباع نظام غذائي متوازن بنسبة دهون قليلة
  • استبدال المشروبات الباردة بالمياه الدافئة
  • عدم استخدام المضادات الحيوية بشكل مستمر 
  • متابعة التغير في درجة حرارة الجسم كل 8 ساعات
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إرشادات لباقي أفراد الأسرة المتواجدة مع حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء العزل المنزلي 

  • عدم التواجد في غرفة العزل 
  • في حالة ضرورة الاختلاط مع الشخص المعزول، المحافظة على مسافة مترين بعيداً عن المريض
  • توفير غرفة نوم وحمام منفصل للمريض
  • منع الزيارات إلى المنزل بقدر الإمكان 
  • ارتداء الكمامة في حالة الاختلاط والتخلص منها داخل كيس مغلق بعد الاستخدام
  • تجنب ملامسة العين، أو الفم، أو الأنف 
  • عدم مشاركة الأدوات المنزلية أو الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف
  • تنظيف الأسطح المشتركة لأفراد الأسرة والمريض مثل مقابض الأبواب، والهواتف، وأجهزة الحاسوب
  • التأكد من جودة تهوية المساحات المشتركة داخل المنزل
  • تجنب الاختلاط والتجمعات في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان
  • تجنب الخروج إلا للضرورة القصوى

 

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