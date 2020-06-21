الصحة المصرية توضح الإرشادات الخاصة بالمخالطين لمرضى فيروس كورونا

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نشر الأحد ، 21 يونيو / حزيران 2020

ممثل منظمة الصحة في مصر يشيد بالتعامل مع فيروس كورونا

أداة حاسمة في السيطرة على انتشار فيروس كورونا.. جهاز ينبهك عندما تخرق إرشادات التباعد الاجتماعي

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية عبر قناتها بموقع "يوتيوب" مقطع فيديو يوضح الإرشادات التي يجب على الأشخاص المخالطين لمرضى "كوفيد -19" اتباعها.

وأشارت الصحة المصرية عبر حسابها بموقع تويتر إلى أنه في حالة إصابة أحد أفراد العائلة بمرض "كوفيد-19"، فإنه من الضروري قياس درجة الحرارة كل 8 ساعات.

وخلال مقطع فيديو توضيحي، عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، تعرض وزارة الصحة والسكان المصرية الإرشادات التي يجب اتباعها لمدة أسبوعين في حال مخالطة حالة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً لفيروس كورونا.

البقاء في المنزل طوال فترة العزل

تخصيص مكان منعزل في المنزل بتهوية جيدة

غسل اليدين بالمياه والصابون بشكل متكرر لمدة 20 ثانية

تجنب الزيارات

تقليل الانتقال من غرفة العزل بالمنزل

ارتداء الكمامة بشكل صحيح والتخلص منها داخل كيس مغلق بعد الاستخدام

تغطية الفم والأنف بمنديل عند العطس أو الكحة، وغسل اليدين بعدها بالمياه والصابون

عدم مشاركة الأدوات الشخصية المنزلية مع المقيمن في المنزل

تناول الوجبات بعيداً عن أفراد الأسرة مع مراعاة المسافة بينهم

اتباع نظام غذائي متوازن بنسبة دهون قليلة

استبدال المشروبات الباردة بالمياه الدافئة

عدم استخدام المضادات الحيوية بشكل مستمر

متابعة التغير في درجة حرارة الجسم كل 8 ساعات



إرشادات لباقي أفراد الأسرة المتواجدة مع حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء العزل المنزلي