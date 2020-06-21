شفاء معمرة سعودية عمرها 101 عام بعد إصابتها بفيروس كورونا

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شفاء معمرة سعودية عمرها 101 عام من فيروس كورونا المستجد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية عن شفاء معمرة سعودية من فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الحساب الرسمي للمدينة الطبية بجامعة الملك سعود عبر "تويتر" السبت عن شفاء معمرة سعودية تبلغ من العمر 101 عام من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

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وأشارت التغريدة إلى أن المعمرة السعودية غادرت مستشفى الملك خالد الجامعي في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود بعد شفائها.

وهذه ليست أول حالة لشفاء شخص معمر بعد الإصابة بفيروس كورونا، إذ أعلنت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" في مارس/آذار عن شفاء رجل عمره 100 عام من الفيروس في مدينة ووهان، وهي عاصمة مقاطعة هوبي الصينية، ومصدر تفشّي الفيروس.

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وفي مايو/أيار، نجت امرأة إسبانية تبلغ من العمر 113 عاماً بعد معاناتها من أعراض خفيفة من المرض. 

 

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