البرازيل تسجل أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

مدينة يحيط بها شبح الموت.. هذا وضع منطقة تضررت بشدة من تفشي فيروس كورونا في البرازيل

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سجلت وزارة الصحة البرازيلية 39 ألفًا و483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال 24 ساعة فقط، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في البلاد إلى مليون و228 ألفًا و114 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 54 ألفًا و971 حالة وفاة، بعد تسجيل 1141 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة فقط.

وتجاوزت أعداد الإصابات في ولاية ساو باولو البرازيلية، نظيرتها في إيطاليا التي سجلت نحو 240 ألف إصابة بفيروس كورونا، فيما سجلت ساو باولو، حتى الخميس، أكثر من 248 ألف إصابة بالفيروس.

ولا تزال البرازيل التي تحتل المركز الثاني عالميًا بعد الولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررًا من وباء فيروس كورونا، تسجل معدلات قياسية في أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث بلغ مجموع الإصابات بالفيروس في البلاد، خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط أكثر من 100 ألف إصابة.

وبدأت مختبرات جامعة أوكسفورد البريطانية، تجاربها السريرية الخاصة بلقاح محتمل لفيروس كورونا، في البرازيل، مع تزايد أعداد الإصابات بالمرض بمعدلات قياسية.

وتختبر التجارب مدى فاعلية اللقاح في القضاء على الفيروس والوقاية منه، فيما تشير التوقعات إلى أنه الوصول إلى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، قبل أوائل العام المقبل.