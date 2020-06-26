دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم أن التخلص من النفايات الصحية بالشكل الصحيح أمر مهم، إلا أن كمية هائلة منها، بما في ذلك النفايات الناتجة عن الاستجابة لجائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" الحالية، لا تعالج بالشكل الصحيح، أو على الإطلاق. لذا، ما هي أهمية معالجة هذه النفايات؟

تُعد النفايات الصحية جميع النفايات الناتجة عن مرافق الرعاية الصحية والمختبرات الطبية ومرافق البحوث الطبية الحيوية.

كمية هائلة من نفايات الرعاية الصحية لا تُعالج بالشكل الصحيح، أو لا تُعالج على الإطلاق. وفي ظل الزيادة الكبيرة في النفايات الطبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، تزداد أهمية التخلص منها بالشكل الصحيح.

ويجب التخلص منها بالتقنيات المناسبة لأنها تشكل مخاطر جسيمة لانتقال الأمراض الثانوية بسبب التعرض للعوامل المعدية بين العمال في مجال النفايات، والعاملين في المجال الصحي، والمرضى، والمجتمع بشكل عام.

وتشمل إدارة النفايات عناصر مثل: فصل النفايات الخطرة عن النفايات غير الخطرة. كما يجب تصنيف النفايات، وترميزها باللون، والتخزين، والمعالجة والتخلص النهائي.