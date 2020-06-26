الأمم المتحدة: لقاح فيروس كورونا يجب أن يكون متاحًا للجميع في كل مكان

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن مسؤولو منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، أنه بحلول نهاية العام المقبل 2021، تخطط منظمة الصحة العالمية إلى توزيع حوالي ملياري جرعة من لقاح فيروس كورونا إلى الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، سيتم شراء مليار جرعة من تلك الجرعات للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وتعد هذه الخطة، جزءًا من برنامج منظمة الصحة العالمية، الذي أطلق في أبريل نيسان الماضي 2020، لحث الحكومات، والمجموعات الصحية، والعلماء، والشركات، والمحسنين، على دعم الجهود الرامية إلى القضاء على جائحة فيروس كورونا المستجد، ويحتوي البرنامج على أربع ركائز أساسية تهتم باختبارات العلاجات واللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، والأنظمة الصحية.

وقالت الدكتورة سمية سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، إن "الطريقة الوحيدة لمنع المزيد من انتشار وانتقال فيروس كورونا، هو الحصول على لقاح فعال وآمن".

وأضافت سواميناثان، أنه "من الواضح أن هذا الفيروس قد أثر على جميع البلدان وجميع السكان، وبالتالي يجب توفير اللقاح، من الناحية المثالية ومن الناحية الأخلاقية، في جميع أنحاء العالم"، مضيفة أن نسبة صغيرة فقط من سكان العالم، طورت حصانة طبيعية ضد (كوفيد 19).

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، خلال المؤتمر الصحفي، الجمعة، إن "مبدأ الوصول العادل هو شيء بسيط يمكن قوله، ولكنه أمر معقد للتنفيذ. يتطلب تعاونا نشطا بين الحكومات والصناعة والمنظمات الصحية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات"، مشيرًا إلى أن "اللقاحات والتشخيص والعلاج هي أدوات حيوية، ولكن لكي تكون فعالة حقًا، يجب منحها بمكون أساسي آخر، وهو التضامن".

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن خطط مبادرة ACT-Accelerator لتقديم الاختبارات والعلاجات واللقاحات في جميع أنحاء العالم تقدر بحوالي 31.3 مليار دولار، منها 3.4 مليار دولار تم التعهد بها حتى الآن.