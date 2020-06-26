روما، إيطاليا (CNN)-- حذر المدير العام المساعد للمبادرات الصحية بمنظمة الصحة العالمية، الجمعة، من أن ملايين الأشخاص قد يفقدون حياتهم إذا شهدت جائحة فيروس كورونا المستجد، موجة ثانية من الإصابات، مضيفًا أن "الفاشية القاتلة انتشرت حتى الآن مثلما توقع المسؤولون في منظمة الصحة العالمية".

وقال الدكتور رانييري جويرا لقناة راي التليفزيونية الإيطالية، إن "الأنفلونزا الإسبانية تشبه في انتشارها فيروس كورونا، حيث انخفضت في الصيف، واستؤنف تفشيها بشدة في سبتمبر وأكتوبر، مما تسبب في وفاة 50 مليون شخص خلال الموجة الثانية"، وأضاف أن " تفشي الوباء يحدث كما توقعنا".

تأتي تصريحات جويرا في الوقت الذي بدأت فيه عدة دول في أوروبا، وفي جميع أنحاء العالم، في تخفيف قيودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ومن المقرر أن يقرر مسؤولو الاتحاد الأوروبي، الجمعة، البلدان التي ستخضع لقيود على السفر بعد إعادة فتح حدودها للسفر الدولي، مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات في الولايات المتحدة وأجزاء من أمريكا الجنوبية.