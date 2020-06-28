دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقلت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى السكان الأصغر سناً في معظم أنحاء الولايات المتحدة. وقد يعني هذا التغيير حالات مرض أقل خطورة، وانخفاض في معدل الوفيات، بحسب ما قالته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الخميس.

وقال مدير مراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الدكتور روبرت ريدفيلد، خلال إحاطة إعلامية أُقيمت بمساعدة تكنولوجيا الاتصالات: "من الواضح أننا نرى الآن إصابات تستهدف الأفراد الأصغر سناً".

وأشار الدكتور جاي بتلر من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن الأشخاص الأصغر سناً قد لا يأخذون خطر الجائحة على محمل الجدية كما ينبغي لهم ذلك، فقال: "قد نحتاج إلى نشر رسالة تقول إن الشباب ليسوا محصنين بشكل طبيعي ضد هذا الفيروس بطريقة ما، وذلك رغم أنهم قد يكونوا أقل عرضة للإصابة بعدوى شديدة".

وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن خطر حدوث مضاعفات خطيرة، والوفاة تزداد مع تقدم العمر، كما أن الأشخاص المصابين بداء السكري، وأمراض الكِلى، والربو بشكل معتدل إلى شديد، والسمنة يتعرضون لخطر أكبر أيضاً.

ورداً على سؤال من CNN، أقر بتلر أن لدى الولايات المتحدة نسبة عالية من الشباب الذين يعانون من السمنة، وقال: "علينا أن ندرك الواقع. ليست أمتنا بصحة جيدة مثل بعض الدول الأخرى، خاصةً عند النظر إلى السمنة وبعض الحالات الطبية الأخرى".

وأضاف بتلر أن الجميع يجب أن يفهم أن خطر الإصابة بمرض شديد لا يزال موجوداً، حتى بين الشباب.

وتستكشف مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إمكانية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "TikTok"، للوصول إلى الجماهير الأصغر سناً.