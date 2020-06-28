امرأة تنقل فيروس كورونا إلى 21 فرداً من أسرتها في السعودية

صحة
نشر
دقيقة قراءة
شاهد أحدث مقاطع فيديو ذات صلة
من ضمنهم كبار بالسن.. امرأة تنقل عدوى كورونا إلى 21 فرد من أسرتها بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشارت وزارة الصحة السعودية السبت إلى إصابة 21 شخصاً بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية بسبب سيدة واحدة مصابة بالعدوى.

وذكرت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي الخاص بفيروس كورونا نقل سيدة مصابة بفيروس "كوفيد-19" العدوى إلى 21 فرداً من أسرتها، ومن ضمنهم كبار في السن.

قد يهمك أيضاً

الصحة السعودية توضح الأمراض المزمنة التي قد تجعلك أكثر تأثرا بمضاعفات فيروس كورونا

وأشارت الوزارة إلى أن سبب انتقال العدوى كان عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة.

وتتضمن توصيات الوزارة للوقاية من فيروس كورونا خطوات منها: استخدام الكمامات، وغسل اليدين باستمرار أو تنظيفها بالمُعقم، والحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الأشخاص حولك، واستخدام المنديل أو المرفق عند العطس أو السعال.

ووصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة إلى 178،504 حالة، وبلغ إجمالي حالات الشفاء إلى 122،128، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1،511، وفقاً لما ذكرته الوزارة.

قد يهمك أيضاً

شفاء معمرة سعودية عمرها 101 عام بعد إصابتها بفيروس كورونا

نشر