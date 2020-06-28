امرأة تنقل فيروس كورونا إلى 21 فرداً من أسرتها في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشارت وزارة الصحة السعودية السبت إلى إصابة 21 شخصاً بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية بسبب سيدة واحدة مصابة بالعدوى.

وذكرت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي الخاص بفيروس كورونا نقل سيدة مصابة بفيروس "كوفيد-19" العدوى إلى 21 فرداً من أسرتها، ومن ضمنهم كبار في السن.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (3927) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (37) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1657) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (122,128) حالة ولله الحمد. https://t.co/7KcZHfL1L7

وأشارت الوزارة إلى أن سبب انتقال العدوى كان عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة.

وتتضمن توصيات الوزارة للوقاية من فيروس كورونا خطوات منها: استخدام الكمامات، وغسل اليدين باستمرار أو تنظيفها بالمُعقم، والحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الأشخاص حولك، واستخدام المنديل أو المرفق عند العطس أو السعال.

ووصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة إلى 178،504 حالة، وبلغ إجمالي حالات الشفاء إلى 122،128، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1،511، وفقاً لما ذكرته الوزارة.