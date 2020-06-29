اتبع هذه النصائح مع عودتك إلى العمل من المكتب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم عودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة العربية السعودية، إلا أن وزارة الصحة السعودية تحذر من أن ذلك لا يعني أن فيروس كورونا المستجد قد انتهى.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، السبت، أن خطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لم ينته بعد.

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ولذلك، في ظل عودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة، وكون التنقل مسموحاً به في جميع مناطق البلاد، أوضحت الوزارة من خلال مقطع فيديو إجراءات احترازية يجب الالتزام بها في الأماكن العامة، ومكان العمل، والاجتماعات العائلية، لحماية نفسك والآخرين من العدوى، وهي:

الأماكن العامة: نصحت الوزارة بارتداء الكمامات، وتجنب الازدحام، والابتعاد عن الأماكن الضيقة والمغلقة، إضافة إلى الحفاظ على مسافة مترين بينك والأشخاص من حولك عند مخالطة الآخرين

نصحت الوزارة بارتداء الكمامات، وتجنب الازدحام، والابتعاد عن الأماكن الضيقة والمغلقة، إضافة إلى الحفاظ على مسافة مترين بينك والأشخاص من حولك عند مخالطة الآخرين العمل: تعقيم الأسطح، وتجنب الإفطار الجماعي مع الزملاء، وحافظ على التباعد وارتداء الكمامة

تعقيم الأسطح، وتجنب الإفطار الجماعي مع الزملاء، وحافظ على التباعد وارتداء الكمامة الاجتماعات العائلية: تجنب المصافحة، وحافظ على التباعد وارتداء الكمامة

وإلى جانب ذلك، دعت الوزارة إلى تعقيم أو غسل اليدين دائماً، للحفاظ على نظافتهما.