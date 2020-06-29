الموجة الثانية من كورونا.. الصين تعيد إغلاق مقاطعة تضم 400 ألف شخص

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بكين، الصين (CNN)-- أعادت السلطات الصينية إجراءات الإغلاق الكامل في مقاطعة أنشين في إقليم "هيبي"، حيث يعيش نحو 400 ألف شخص.

ووفقًا لإجراءات الإغلاق الجديدة في المقاطعة القريبة من العاصمة الصينية بكين، والتي سجلت زيادات في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، فيما يعرف بالموجة الثانية من الوباء، فإنه سيتم إغلاق جميع القرى والمجتمعات والمباني بالكامل في مقاطعة أنشين.

وسيسمح للعائلات فقط بإرسال فرد واحد من العائلة خارج المنزل يوميًا لشراء الإمدادات، كما أن جميع المركبات غير المسجلة محليًا لا يُسمح لها بدخول المنطقة، وفقًا لبيان للسلطات المحلية في المقاطعة.

وقالت لجنة الصحة الإقليمية في إقليم "هيبي"، إنه منذ اكتشاف مجموعة سوق شينفادي في 11 يونيو حزيران الجاري، أبلغت منطقة شيونغان الجديدة، حيث توجد مقاطعة أنشين، عن 13 حالة إصابة تم نقلها محليًا، و 6 حالات بدون أعراض.

وتقع أنشين، وهي منطقة ريفية نسبيًا وقليلة السكان، على بعد حوالي 90 ميلًا جنوب العاصمة الصينية بكين، وشهدت ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المرتبطة بسوق شينفادي في الأسبوعين الماضيين.

ومنذ ذلك الحين، قال المسؤولون إن تفشي المرض في بكين "تم احتوائه بشكل أساسي"، فيما أبلغت الصين عن 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، بما في ذلك 7 حالات محلية في بكين، و 5 حالات مستوردة عبر سيتشوان ولياونينغ وشنغهاي.

وبدأت السلطات الصينية في التعامل مع موجة ثانية من وباء فيروس كورونا، بعد اكتشاف عدد من الحالات في أحد أسواق العاصمة بكين، على الرغم من إعلان البلاد احتواء انتشار الفيروس في أبريل نيسان الماضي.