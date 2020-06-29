بسبب مصافحة..سعودي ينقل فيروس كورونا إلى والده ما يؤدي إلى وفاته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي رجل بالسعودية بعد أن نقل ابنه عدوى فيروس كورونا إليه من خلال مصافحة، وفقاً لما ذكرته وزارة الصحة السعودية الجمعة.

وذكرت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي الخاص بفيروس كورونا تسبب مواطن في نقل العدوى إلى والديه، إضافة إلى 16 فرداً من أسرته بسبب المصافحة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (3938) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (46) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2589) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (120,471) حالة ولله الحمد. https://t.co/in0alnVqZx

وأدى ذلك إلى وفاة والد المواطن، إذ أنه كان يعاني من مرض في القلب.

وكان المواطن عائداً من مدينة أخرى، بحسب ما ذكرته الوزارة.

وتتضمن توصيات الوزارة للوقاية من فيروس كورونا خطوات منها: تجنب المصافحة، واستخدام الكمامات، وغسل اليدين باستمرار أو تنظيفها بالمُعقم، والحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الأشخاص من حولك، واستخدام المنديل أو المرفق عند العطس أو السعال.

ووصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة إلى 182،493 حالة، وبلغ إجمالي حالات الشفاء إلى 124،755، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1،551، وفقاً لما ذكرته الوزارة.