منظمة الصحة العالمية تُرسل فريقا إلى الصين لتقصي مصدر فيروس كورونا

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت منظمة الصحة العالمية إرسال فريق تابع لها للصين بهدف التوصل إلى فهم أفضل للطريقة التي بدأ فيروس كورونا المستجد بالتفشي، حسب تصريحات للمدير العام للمنظمة، تدروس أدهانوم، الإثنين.

وقال أدهانوم: "معرفة مصدر الفيروس مهم جدا جدا"، وأضاف قائلا: "بإمكاننا إيجاد الفيروس بشكل أفضل عندما نعرف كل شيء عنه بما فدي ذلك الطريقة التي بدأ بها (بالتفشي)".

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن منظمته سترسل فريقا إلى الصين الأسبوع المقبل للتحضير لعملية التقصي حول مصدر الفيروس.

وأعرب أدهانوم عن أمله بالتوصل إلى الطريقة التي بدأ فيها الفيروس بالتفشي وما الذي يجب فعله للتحضير للمستقبل.