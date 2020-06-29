دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد الانتهاء من شراء احتياجاتك الخاصة والعودة إلى المنزل، تهرع إلى المطبخ لتعقيم أغراضك خوفاً من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، ولكن هناك أمر واحد يجب أن تفعله قبل دخول المنزل بدافع الوقاية فقط!

وفي تغريدة نشرها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط، ذكر أن "احتمالية انتقال فيروس كوفيد-19 من الأحذية وإصابته للأفراد ضعيفة للغاية".

هل يمكن للأحذية أن تنقل فيروس كورونا (كوفيد-19)؟ https://t.co/BbrIZNilUg

وبدافع الاحتياط، وخاصة في المنازل التي يلعب فيها الأطفال على الأرض، من المهم ترك الحذاء على مدخل بيتك، لمنع التلامس مع أي أوساخ قد تلتصق بنعل الحذاء، بحسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية في تغريدتها.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد شاركت سابقاً تعليمات تُبين الخطوات التي يجب أن يقوم بها المرء لضمان نظافة اليدين عند استخدام معقم اليدين، لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

How to handwash? Use 🧼 and 💦 for at least 40-60 seconds #HandHygiene #COVID19 https://t.co/kuH0U1hpBd

وتتضمن خطوات تعقيم اليدين 8 خطوات، وهي:

املأ راحة يدك بالمنتج ووزعه على يديك افرك اليدين بدعك الراحتين افرك ظهر اليد اليسرى براحة اليد اليمنى مع تشبيك الأصابع، ثم افعل الشيء نفسه باليد اليمنى اشبك الأصابع ببعضهما البعض مع فرك الراحتين افرك ظهر أصابع اليد اليمنى مع راحة اليد اليسرى، وظهر أصابع اليد اليسرى مع راحة اليد اليمنى مع قبض الأصابع افرك إبهام اليد اليسرى بشكل دائري براحة اليد اليمنى، وكرر العملية ذاتها لإبهام اليد اليمنى افرك اليد اليمنى بحركة دائرية إلى الخلف والأمام بحيث تشتبك أصابعك براحة اليد اليسرى، مع القيام بالعكس أيضاً عندما تجف يداك، عندها ستُصبح آمنة

ولكن، لا تتعلق الحماية من فيروس كورونا بالنظافة فحسب!

ومثل العديد من الأمراض الأخرى، تشير الأدلة إلى أن عدوى فيروس كورونا ترتبط بوقت التعرض الطويل له، وكلما طالت فترة وجودك في بيئة قد تحتوي على الفيروس، كلما زاد خطر الإصابة به.