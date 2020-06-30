إنفوغرافيك لأكثر الدول العربية تسجيلًا للوفيات بسبب فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجاوز عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم، أكثر من 500 ألف شخص، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في الوقت الذي تخطت أعداد الإصابات بالفيروس أكثر من 10 ملايين شخص في كافة أنحاء العالم.

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، أكد، في مؤتمر صحفي عقده في جنيف يوم الاثنين، أن "جائحة كورونا لن تنتهي قريباً"، مضيفًا أنه “على الرغم من أن العديد من الدول أحرزت بعض التقدم على المستوى العالمي، إلا أن انتشار الوباء في تسارع مستمر“.

ومن بين الدول العربية، تعد مصر الأعلى في عدد حالات الوفاة بسبب المرض، تليها العراق ثم السعودية.