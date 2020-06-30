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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خلال فترة العزل المنزلي جراء تفشي الجائحة العالمية، يحرص العديد من الأشخاص على اتباع نظام غذائي مفيد للحفاظ على صحتهم، والأهم من ذلك للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبدورها، نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مجموعة من الأطعمة التي ستساعدك على تقوية جهاز المناعة ضد "كوفيد-19".

الأغذية الغنية بالزنك لتقوية المناعة ضد كوفيد-19 👇 #فيروس_كورونا https://t.co/rQE43pk3qx

وقالت وزارة الصحة المصرية إن الزنك من المعادن التي تدعم المناعة وهو موجود في العديد من الأطعمة، إليك أبرزها:

اللحوم والدواجن

الأسماك

اللبن والزبادي

الحبوب الكاملة مثل البليلة والفريك والشوفان

البقوليات مثل العدس والفول والحمس والترمس

الڤيتامينات التي تساعد في تقوية المناعة ضد #فيروس_كورونا (كوفيد-١٩) https://t.co/RkfKc4CCqz

وفي منشور توعوي نشرته وزارة الصحة والسكان المصرية، خلال وقت سابق، عبر "تويتر"، أوضحت مصادر الفيتامينات التي تساعد في تقوية المناعة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشار المنشور إلى أن فيتامين "سي" يساعد في تقوية المناعة، وهو موجود في الكثير من المنتجات الطبيعية مثل: الخضار، كالفلفل الرومي، والفاكهة مثل الفراولة، والجوافة، والبرتقال، واليوسفي.

ويعمل فيتامين "أ" أيضاً على تقوية مناعة الجسم وهو موجود في الجزر، والقرع، والبطاطاس، والطماطم.