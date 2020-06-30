الصحة المصرية تكشف عن الأطعمة الغنية بالزنك التي تساعد على تقوية جهاز المناعة ضد كورونا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خلال فترة العزل المنزلي جراء تفشي الجائحة العالمية، يحرص العديد من الأشخاص على اتباع نظام غذائي مفيد للحفاظ على صحتهم، والأهم من ذلك للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وبدورها، نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مجموعة من الأطعمة التي ستساعدك على تقوية جهاز المناعة ضد "كوفيد-19".
وقالت وزارة الصحة المصرية إن الزنك من المعادن التي تدعم المناعة وهو موجود في العديد من الأطعمة، إليك أبرزها:
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اللحوم والدواجن
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الأسماك
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اللبن والزبادي
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الحبوب الكاملة مثل البليلة والفريك والشوفان
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البقوليات مثل العدس والفول والحمس والترمس
وفي منشور توعوي نشرته وزارة الصحة والسكان المصرية، خلال وقت سابق، عبر "تويتر"، أوضحت مصادر الفيتامينات التي تساعد في تقوية المناعة ضد فيروس كورونا المستجد.
وأشار المنشور إلى أن فيتامين "سي" يساعد في تقوية المناعة، وهو موجود في الكثير من المنتجات الطبيعية مثل: الخضار، كالفلفل الرومي، والفاكهة مثل الفراولة، والجوافة، والبرتقال، واليوسفي.
ويعمل فيتامين "أ" أيضاً على تقوية مناعة الجسم وهو موجود في الجزر، والقرع، والبطاطاس، والطماطم.