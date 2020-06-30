6 أشهر على الجائحة..الصحة العالمية تنشر خطاً زمنياً لفيروس كورونا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يصادف نهاية يونيو/حزيران مرور 6 أشهر منذ ظهور حالات مرض فيروس كورونا "كوفيد-19"، بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية عبر "تويتر".

ولذلك، نشرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء التسلسل الزمني لبعض من أبرز الجوانب المتعلقة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية ظهوره حتى الآن، وإليك بعض منها:

31 ديسمبر/كانون الأول 2019:

تلقى المكتب القُطري لمنظمة الصحة العالمية في جمهورية الصين الشعبية بيان صحفي من لجنة الصحة البلدية لمدينة ووهان عن حالات التهاب رئوي مجهولة السبب.

9 يناير/كانون الثاني 2020:

أبلغت المنظمة عن أن السلطات الصينية قررت أن الفاشية ناتجة عن فيروس تاجي جديد.

11 يناير/كانون الثاني 2020:

تلقت المنظمة التسلسل الجيني للفيروس الجديد من الصين، كما أفادت وسائل الإعلام الصينية عن أول حالة وفاة بسبب الفيروس.

21 يناير/كانون الثاني 2020:

أعلنت المنظمة عبر "تويتر" أن انتقال العدوى بين العاملين في مجال الصحة عززت أدلة انتقال الفيروس من شخص إلى آخر.

30 يناير/كانون الثاني 2020:

بحلول نهاية الشهر، كانت هناك 98 حالة إصابة للفيروس بدون أي وفيات في 18دولة خارج الصين.

11 فبراير/شباط 2020:

أعلنت المنظمة عن تسمية الفيروس المُسبب للمرض بـ"كوفيد-19".

24 فبراير/شباط 2020:

نشرت منظمة الصحة اعتبارات تشغيلية لإدارة حالات فيروس "كوفيد-19" على متن السفن بعد تفشي الفيروس على متن رحلة دولية.

7 مارس/آذار 2020:

تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس 100 ألف حالة عالمياً، ودفع ذلك المنظمة إلى إصدار بيان يدعو لاتخاذ إجراءات لوقف، واحتواء، وتأخير، أو تقليل تأثير الفيروس.

11 مارس/آذار 2020:

وبسبب القلق من مستويات تفشي الفيروس الخطيرة، إضافة إلى مستويات التقاعس المقلقة في مواجهته، اعتبرت منظمة الصحة أنه يمكن الإشارة إلى "كوفيد-19" بأنه جائحة.

13 مارس/آذار 2020:

أصبحت أوروبا بؤرة جائحة فيروس كورونا، إذ تجاوز عدد الوفيات فيها عدد الوفيات في بقية دول العالم مجتمعة، باستثناء جمهورية الصين الشعبية.

18 مارس/آذار 2020:

أطلقت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها تجربة "التضامن" بهدف المساعدة على إيجاد علاج ناجح لمرض "كوفيد-19".

2 أبريل/نيسان 2020:

منظمة الصحة تبلغ عن وجود أدلة لانتقال العدوى من الأشخاص المصابين بـ"كوفيد-19" الذين يعانون من الأعراض، والأشخاص بدون أعراض، إضافةً إلى قابلية نقل العدوى من الأشخاص حتى قبل ظهور الأعراض عليهم.

4 أبريل/نيسان 2020:

المنظمة تؤكد تسجيل أكثر من مليون حالة مؤكدة لـ"كوفيد-19" حول العالم.

16 أبريل/نيسان 2020:

أصدرت المنظمة توجيهات بشأن ما يجب أخذه بعين الاعتبار بما يتعلق بتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، مثل تقييد الحركة على نطاق واسع، أو ما يُشار إليه عادةً بـ"عمليات الإغلاق".

10 إلى 14 مايو/أيار 2020:

نشرت منظمة الصحة العالمية 4 ملاحق للاعتبارات المتعلقة بتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية في أماكن العمل، والتجمعات الجماهيرية، والمدارس.

15 مايو/أيار 2020:

إصدار موجز علمي عن متلازمة الالتهابات المتعددة لدى الأطفال والمراهقين المرتبطة مؤقتاً بـ"كوفيد-19".

16 يونيو/حزيران 2020:

رحبت منظمة الصحة العالمية بنتائج التجارب السريرية الأولية من المملكة المتحدة، والتي أظهرت أن دواء "ديكساميثازون" (Dexamethasone)، يمكن أن ينقذ حياة المرضى الذي يعانون بشدة من فيروس كورونا المستجد.

17 يونيو/حزيران 2020:

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وقف الفرع الخاص بعقار "هيدروكسي كلوروكين" في تجربة "التضامن" التي تهدف إلى إيجاد علاج فعال لـ"كوفيد-19".

وتوصلت المنظمة إلى هذا القرار بناءً على البيانات التي أظهرت أن العقار لا يؤدي إلى خفض معدل الوفيات بين مرضى "كوفيد-19" الذين يتلقون العلاج في المستشفى.