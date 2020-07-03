دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت المملكة العربية السعودية، الجمعة، تسجيل 4193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليتخطى إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد حاجز الـ200 ألف.

وسجلت وزارة الصحة السعودية 4193 إصابة جديدة ما رفع إجمال الحالات إلى 201 ألف و800 وإصابة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وبلغ عدد الحالات التي تعافت مؤخرا من المرض 2945، ليبلغ الإجمالي 140 ألفا و614 حالة منذ بدء تفشي الفيروس على الأراضي السعودية.

أما حالات الوفاة الجديدة جراء "كوفيد-19" فبلغ 50 ليصل العدد الكلي للوفيات جراء هذا المرض في السعودية إلى 1800 وحالتين.