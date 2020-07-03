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الدكتور فاوتشي: إصابات فيروس كورونا في أمريكا قد تصل إلى 100 ألف حالة يوميا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت الولايات المتحدة رقماً قياسياً في حالات الإصابة بفيروس كورونا، قبل أيام قليلة من الرابع من يوليو/ تموز، مع توقف 23 ولاية على الأقل عن إعادة فتح اقتصادها، لمكافحة العدوى المتزايدة.

وتم الإبلاغ عن 50 ألف و203 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، يوم الأربعاء، وهو رقم قياسي في يوم واحد. استغرق الأمر أكثر من شهرين بقليل لتسجيل أرقام قريبة من ذلك على الصعيد الوطني، عند بداية الوباء. وفي الأسبوع الماضي، ارتفع عدد الحالات الجديدة إلى مستوى قياسي.

وستطبق حوالي 19 ولاية، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، قوانين ارتداء قناع الوجه، حيث ستدخل الأوامر حيز التنفيذ، في كانساس وتكساس، يوم الجمعة.

سجلت خمس ولايات على الأقل، أريزونا وكاليفورنيا وكارولاينا الشمالية وتينيسي وتكساس، عدداً قياسياً من الحالات الجديدة يوم الأربعاء. ويحث مسؤولو الصحة الأمريكيين على الحد من احتفالات عطلة نهاية الأسبوع لتجنب تفشي الفيروس.

شيء واحد يمكن أن يبطئ مسيرة فيروس كورونا هو تطوير لقاح. وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الطبيب ستيفين هان، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تزال تهدف إلى توفير لقاح بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول أو أوائل العام المقبل.

وبحسب جامعة جونز هوبكنز، تسبب الفيروس في قتل حوالي 128 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 2.6 مليون شخص على مستوى الدولة.

وقال الطبيب آشيش جها لـCNN: "مع تزايد عدد الحالات الجديدة، ستحدد الإجراءات السريعة الآن ما سيحدث خلال الأشهر القليلة المقبلة".

ومع ارتفاع الحالات الجديدة وإعادة النظر في قرارات إعادة الفتح، تظهر بعض المناطق التي أحرزت تقدماً ضد الفيروس علامات عودة للمرض.

ويذكر أن الدكتور أنتوني فاوتشي، وهو مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، قد حذر من تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وقال في مقابلة مع شبكة "NPR"، الأربعاء، إنه "لا يجب أن تكون 100 ألف إصابة في اليوم الواحد"، مضيفاً: "استخدمت هذا الرقم لأنني أردت أن أصدم الناس لجذب انتباههم".

وأكد خبير الأمراض المعدية البارز، في شهادته أمام لجنة بالكونغرس الأمريكي، الثلاثاء، أنه "بدون تدخل (مثل ارتداء القناع والتباعد الاجتماعي)، يمكن للولايات المتحدة أن تسجل ما يصل إلى 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم، البلاد تشهد بالفعل ما يقرب من 40 ألف حالة إصابة جديدة بالمرض".

وأوضح أنتوني فاوتشي، أن "السيطرة على تفشي المرض هو ما نقوم به لمعارضة ديناميكيات التفشي. وإذا قمت بأشياء تعزز بشكل أساسي تفشي المرض، فأنت جزء من المشكلة، أنت لست جزءاً من الحل".