تسجيل حالة نادرة من الأميبا المدمرة للدماغ في فلوريدا

طفلة تقاتل من أجل حياتها بعد إصابتها بجرثومة تأكل الدماغ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الصحة في ولاية فلوريدا الأمريكية، الجمعة، عن تسجيل حالة مؤكدة للعدوى النيجلرية "النيجلرية الدجاجية"، وهي عبارة عن كائن حي دقيق أحادي الخلية يعرف بالأميبا، يمكن أن يصيب الدماغ ويدمره، وعادةً ما يكون مميتاً.

ومنذ عام 1962، تم الإبلاغ عن 37 حالة فقط من الأميبا في فلوريدا، وعثر على هذه الحالة الجديدة في مقاطعة هيلزبورو، ولم تعط وزارة الصحة في فلوريدا أي تفاصيل أخرى عن الحالة.

وتوجد "النيجلرية الدجاجية" عادة في المياه العذبة الدافئة مثل البحيرات، والأنهار، والبرك.

وبدورها، حذرت وزارة الصحة في فلوريدا الأشخاص الذين يسبحون في مصادر المياه العذبة هذه أن يكونوا على دراية بوجود حالة الأميبا المحتملة، خاصةً عندما تكون المياه دافئة.

وقالت وزارة الصحة: ​​"يمكن منع الآثار الصحية السلبية على البشر من خلال تجنب ملامسة الأنف للمياه، حيث تدخل الأميبا عبر الممرات الأنفية".

وأوصت وزارة الصحة بتجنب المياه العذبة الدافئة حول محطات الطاقة والمياه العذبة الضحلة خلال فترات ارتفاع درجة حرارة المياه.

كما توصي بإحكام إغلاق الأنف أثناء التواجد داخل بحيرات المياه العذبة الدافئة.

وفي الولايات المتحدة، كانت هناك 143 حالة إصابة معروفة بالأميبا، نجا منها أربعة فقط، وفقاً لوزارة الصحة في فلوريدا.