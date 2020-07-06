دراسة جديدة: العثور على تركيزات عالية من فيروس كورونا في قطرات الهباء الجوي في مستشفيات في ووهان بالصين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يمكن لفيروس كورونا أن يطفو في قطرات الهواء، ومن المحتمل أن ينتقل بهذه الطريقة. وتخطط مجموعة من الخبراء للتعليق على ذلك، الاثنين.

ويقوم الخبراء بنشر رسالة مفتوحة إلى منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى هيئات صحية أخرى، طلباً منها أن تكون أكثر صراحة بشأن توضيح كيف يمكن للفيروس أن ينتقل في الهواء.

وقال دونالد ميلتون، أستاذ الصحة البيئية في جامعة ماريلاند، الذي يدرس كيفية انتقال الفيروسات، إن الأمر ليس سراً، ولكن يبدو أن الهيئات الصحية تخشى التحدث عن طبيعة الفيروس المنقول بالهواء.

وأوضح ميلتون، وهو أحد مؤلفي الرسالة الرئيسيين، لـ CNN يوم الأحد: "أعتقد أن كلمة منقول بالهواء تبدو كلمة ثقيلة"، مضيفاً أنهم يأملون بأن تكون منظمة الصحة العالمية أكثر استعداداً للاعتراف بالأدوار المهمة للهباء الجوي، سواءاً أرادوا أن يطلقوا عليها عدوى منقولة بالهواء أم لا".

أما بالنسبة للمؤلفة الرئيسية الأخرى للرسالة، ليديا موراوسكا، فهي أستاذة في الهندسة البيئية وخبيرة في علوم الهباء الجوي في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا في بريسبان، أستراليا.

وأشار ميلتون إلى أنهم يناقشون مع مجموعة أخرى من الخبراء، مفهوم انتقال فيروس كورونا المحتمل عبر الهباء الجوي منذ شهر فبراير/شباط الماضي.

ومن المقرر نشر الرسالة، التي وقع عليها 239 عالماً من جميع أنحاء العالم، يوم الاثنين، في مجلة الأمراض المعدية السريرية.