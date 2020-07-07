أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الولايات المتحدة، لتتجاوز 130 ألف حالة وفاة، حيث سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، صباح الثلاثاء، وفاة 130 ألفًا و284 شخصًا، في كافة الولايات الأمريكية منذ تفشي الوباء وحتى صباح الثلاثاء.

وارتفعت أيضًا أعداد المصابين بفيروس كورونا، لتصل إلى مليونين و935 ألفًا و712 حالة إصابة، وذلك بعد تسجيل 54 ألفًا و864 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب بيانات جونز هوبكنز.

ولا تزال البرازيل في المركز الثاني عالميًا في قائمة الدول الأكثر تضررًا من الإصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت أعداد الإصابات، بحسب جونز هوبكنز، مليونًا و623 ألفًا و284 إصابة، بينما وصلت أعداد الوفيات إلى 65 ألفًا و487 حالة وفاة.

الهند التي تجاوزت روسيا، وأصبحت في المركز الثالث عالميًا في قائمة الدول الأكثر تضررًا من الوباء، فقد وصلت أعداد المصابين بالفيروس فيها إلى 697 ألفًا و413 شخصًا.

وبلغت أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، بحسب الجامعة، 537 ألفًا و504 وفيات، بينما وصلت أعداد المصابين إلى 11 مليونًا و593 ألفًا و181 حالة إصابة.