دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية أنها تدرب الكلاب البوليسية على الكشف عن فيروس كورونا المستجد، لتكون سباقة في هذا المجال.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على تويتر مقطع فيديو أظهر حديث ضباط في الداخلية الإماراتية تحدثوا خلالها عن الطريقة التي يدربون الكلاب فيها على الكشف عن فيروس كورونا.

وقالت طبيبة في شرطة دبي خلال الفيديو: "كما نعلم تتمتع الكلاب بحاسة شم حادة للكشف عن العديد من الأمراض"، على حد تعبيرها.

من جانبه قال نقيب في الداخلية الإماراتية إن بلاده سباقة في هذا المجال وتعتبر من الدول الأولى التي تطبق هذا المشروع وتدرب الكلاب على هذه المهمة.

وحسب البروتوكول الذي وضعته الإماراتي، يتم أخذ عينة عرق من الشخص وفحص العينة دون اتصال بين الإنسان والكلب وتصدر النتيجة بشكل فوري، وفقا لما قاله الضابط الإماراتي.