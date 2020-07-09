دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعيش العالم اليوم في ظل صراع مع تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب بوفاة الآلاف من الأشخاص حول العالم.. ولكن، ما هو وضع الدول العربية وسط تفشي هذا الوباء؟

وتعكس الأرقام الموجودة في الإنفوغرافيك أعلاه، وهي تستند على بيانات مركز علوم وهندسة النظم في جامعة جونز هوبكنز، ترتيب الدول العربية الأعلى تسجيلاً للوفيات جراء فيروس كورونا.

ومن بين هذه الدول العربية، تعد مصر الأعلى في عدد حالات الوفاة بسبب المرض، يليها العراق، ثم السعودية، ثم الجزائر.

ويُذكر أن السلطات قد أعلنت في 214 بلداً وإقليماً عن حوالي 12.1 مليون حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، و550 ألف حالة وفاة، منذ إبلاغ الصين منظمة الصحة العالمية عن أولى حالاتها في ديسبمر/ كانون الأول.

ومنذ ذلك الحين، تم الإبلاغ عن إصابات بكوفيد-19، في كل قارة، باستثناء القارة القطبية الجنوبية. وتقع الغالبية العظمى من الحالات والوفيات خارج بر الصين الرئيسي، حيث بدأ تفشي المرض.

ومع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، يفوق عدد الوفيات في أوروبا وأمريكا الشمالية عدد الوفيات في آسيا الآن. وفي أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، لا تزال أعداد الوفيات في تزايد.