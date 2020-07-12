رسم بياني يصنف الأنشطة التي قد تنشر فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم أن القيود خُففت بشكل تدريجي في مختلف أنحاء العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن الحذر يبقى واجباً عند اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، لتفادي الإصابة بالوباء القاتل.

واليوم، ربما عليك التفكير مرتين قبل ممارسة نشاطك المفضل. وبذلك، صنفت جمعية تكساس الطبية الأنشطة، التي قد تنشر فيروس كورونا المستجد، في رسم بياني يعكس مدى خطورة كل منها (شاهد الإنفوغرافيك أعلاه)

ما أبرز هذه الأنشطة؟