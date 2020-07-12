رسم بياني يصنف الأنشطة التي قد تنشر فيروس كورونا
صحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم أن القيود خُففت بشكل تدريجي في مختلف أنحاء العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن الحذر يبقى واجباً عند اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، لتفادي الإصابة بالوباء القاتل.
واليوم، ربما عليك التفكير مرتين قبل ممارسة نشاطك المفضل. وبذلك، صنفت جمعية تكساس الطبية الأنشطة، التي قد تنشر فيروس كورونا المستجد، في رسم بياني يعكس مدى خطورة كل منها (شاهد الإنفوغرافيك أعلاه)
ما أبرز هذه الأنشطة؟
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فتح محتوى البريد
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الحصول على طلبية الطعام من المطعم
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تعبئة وقود السيارة
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ممارسة رياضة التنس
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الذهاب في رحلة تخييم
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شراء الاحتياجات من البقالة
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المشي، الركض أو ركوب الدراجة مع الآخرين
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ممارسة رياضة الغولف
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قضاء ليلتين في الفندق
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الجلوس في غرفة الانتظار عند زيارة الطبيب
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الذهاب إلى المكتبة أو المتحف
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تناول الطعام في المطعم (بالخارج)
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المشي في مكان مزدحم وسط المدينة
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قضاء ساعة في ساحة اللعب
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تناول العشاء في منزل شخص آخر
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حضور حفلة شواء في الفناء الخلفي
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الذهاب إلى الشاطئ
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التسوق في المراكز التجارية
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إرسال الأطفال إلى المدرسة أو المعسكرات الصيفية أو دور رعاية الأطفال
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العمل لمدة أسبوع في مبنى إداري
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السباحة في بركة عامة
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زيارة قريب أو صديق كبير بالسن في منزله
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الذهاب إلى صالون تصفيف الشعر أو زيارة صالون الحلاقة
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تناول الطعام في مطعم (بالداخل)
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حضور حفل زفاف أو جنازة
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السفر بالطائرة
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ممارسة رياضة كرة السلة
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ممارسة رياضة كرة القدم
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المعانقة أو المصافحة عند تحية صديق
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تناول طعام البوفيه
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ممارسة الرياضة في الصالة الرياضية
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زيارة حديقة ترفيهية
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الذهاب إلى السينما
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حضور حفل موسيقي كبير
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الذهاب إلى مدرج رياضي
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حضور مناسبة دينية يتواجد فيها أكثر من 500 شخص
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الذهاب إلى حانة
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