نيودلهي، الهند (CNN)-- سجلت الهند قفزة كبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث رصدت وزارة الصحة الهندية 28 ألفًا و701 إصابة جديدة بفيروس كورونا، صباح الاثنين، ليصل إجمالي أعداد المصابين بالمرض في البلاد إلى 878 ألفًا و254 حالة إصابة.

وبعد القفزة الأخيرة في أعداد المصابين بالفيروس، والتي تعد أعلى المعدلات اليومية التي سجلتها البلاد، لا تزال تحتل الهند المركز الثالث عالميًا بعد الولايات المتحدة والبرازيل، في ترتيب الدول الأكثر تضررًا من الوباء، متجاوزة روسيا.

وبحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فقد وصلت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس في الهند، إلى 23 ألفًا و174 حالة وفاة منذ تفشي الوباء وحتى صباح الاثنين.

وأجرت وزارة الصحة الهندية، 11.8 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في البلد الذي يصل عدد السكان فيه إلى أكثر من مليار و300 مليون شخص.

وتتجه أعداد الإصابات بفيروس كورونا عالميًا، بحسب جامعة جونز هوبكنز، إلى 13 مليون إصابة، حيث سجلت الجامعة، صباح الاثنين، 12 مليونًا و910 آلاف و357 إصابة بالفيروس، فيما بلغت أعداد الوفيات بسبب المرض، 569 ألفًا و128 حالة وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة، قائمة الدول الأكثر تضررًا من وباء كورونا، حيث وصلت أعداد المصابين فيها إلى 3 ملايين و304 آلاف و942 حالة إصابة، بينما بلغت أعداد الوفيات بسبب 135 ألفًا و205 حالات وفاة.

وفي البرازيل التي جاءت في المركز الثاني عالميًا، ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لتصل إلى مليون و864 ألفًا و681 إصابة، بينما وصلت أعداد الوفيات فيها إلى 72 ألفًا و100 حالة وفاة.