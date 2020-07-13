منظمة الصحة العالمية: لا عودة إلى حياتنا القديمة في المستقبل المنظور

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد مدير منظمة الصحة العالمية، تدروس أدهانوم، ألا عودة للوضع الطبيعي الذي كانت عليه الحياة قبل تفشي فيروس كورونا المستجد في المستقبل المنظور وذلك خلال إيجاز صحفي في مدينة جنيف السويسرية، الإثنين.

ورغم الرؤية غير المتفائلة بالمستقبل إلا أن أدهانوم أشار إلى أن هناك "خارطة طريق" للسيطرة على المرض كي تمارس حياتها.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية: "علينا أن نصل إلى وضع مستدام نسيطر خلاله على المرض دون أن تتوقف حياتنا أو أن ننتقل من إغلاق لإغلاق"، على حد قوله.

ومن أجل الوصول إلى هذه المرحلة، قال أدهانوم إنه يجب تحقيق 3 أمور، أولها تقليل عدد الوفيات وحسر الانتشار، وثانيها مجتمع قوي ومتفاعل يأخذ فيه الفرد إجراءاته الاحترازية لحماية المجتمع عامة، وقيادة وتواصل فعال من جانب الحكومات، وأضاف قائلا: "يمكن تحقيق ذلك، ويجب تحقيقه".

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية أنه وبينما يتم البحث عن لقاح فعال لهذا الفيروس يجب التركيز على الأدوات الموجودة حالا لحسر انتشار المرض وحماية حياة الناس.