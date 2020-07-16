أمريكا تسجل رقماً قياسياً بوفيات الجرعات الزائدة من المخدرات في 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قفزت الوفيات الناجمة عن تعاطي جرعات زائدة من المخدرات في الولايات المتحدة العام الماضي نسبة 4.8%، لتمحي نسبة الانخفاض الطفيفة في عام 2018 وتسجل رقماً قياسياً جديداً، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة يوم الأربعاء عن المركز الوطني للإحصاءات الصحية التابع للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض 70 ألف و980 حالة وفاة زائدة متوقعة في عام 2019، أي أكثر من الرقم القياسي السابق البالغ 70 ألف و699 حالة وفاة في عام 2017، ويخشى خبراء الصحة أن تكون الأرقام أسوأ في العام المقبل، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وشهدت أكثر من 35 ولاية أمريكية زيادة في الوفيات بالجرعات الزائدة، في حين سجلت 13 ولاية انخفاضاً في الحالات.

وقد سجلت ولاية داكوتا الجنوبية أكبر ارتفاع، بنسبة 54%، تليها داكوتا الشمالية بنسبة 31%، وألاسكا بنسبة 27%.

ويتورط الفينتانيل والمواد الأفيونية الأخرى في أكثر من نصف الوفيات المتوقعة بالكوكايين والوفيات المرتبطة بالميثامفيتامين والتي تتزايد أيضاً.

وانخفضت الوفيات بسبب جرعة زائدة من المخدرات بنسبة 5.1% في عام 2018، وهو ما يمثل أول انخفاض من هذا القبيل منذ عقود، الأمر الذي اعتبره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن له الفضل فيه، مسلطاً الضوء على أنه إنجاز رئيسي للإدارة.

وانخفض الوصف الطبي للأفيون منذ أن أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض إرشادات وصف الأفيون في أوائل عام 2016، مما أدى إلى قيام الأطباء بوصف عدد أقل من المواد الأفيونية، وكذلك توفير شركات التأمين تغطية أقل للمواد الأفيونية.

وأشار العديد من خبراء الصحة إلى الإفراط في وصف مسكنات الألم باعتباره أساس أزمة المواد الأفيونية الأمريكية، ولكنهم يقولون إنها تطورت بعد ذلك إلى أزمة الهيروين وأزمة الفينتانيل.