الدكتور فاوتشي: إصابات فيروس كورونا في أمريكا قد تصل إلى 100 ألف حالة يوميا

الدكتور فاوتشي يوجّه إجابة "نارية" بعد سؤال عن الكمامات.. ما الذي أثار غضبه؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، الجمعة، إن الأمريكيين يبطئون في الواقع عملية إعادة فتح البلاد بعدم ارتداء القناع، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع معدلات العدوى.

وقال فاوتشي، في حوار عبر الإنترنت، في حدث لمؤسسة غرفة التجارة الأمريكية، "على الرغم من أنك في أعماقك، تريد فتح البلاد، وتريد العودة إلى طبيعتها، من خلال الإصابة، أنت تنشر عملية الوباء، وأنت تبطئ عملية الانفتاح".

وأضاف مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والامراض المعدية، أنه "إذا أصبت بالعدو ، فمن المحتمل أنك ستصيب شخصًا آخر"، معتبرًا أنه "نحن بحاجة إلى محاولة توليد شعور جماعي بالمسؤولية الشخصية والمجتمعية"

وأوضح فاوتشي، أنه يحترم "روح الاستقلال في بلادنا"، لكنه أضاف أنه يجب على الجميع أن "يتعاونوا في وضع خطير للغاية. إذا استطعنا أن نجعل المزيد من الناس يفهمون ذلك، نأمل أن نحصل على المزيد من الأشخاص الذين سيكونون على استعداد لارتداء الأقنعة".

وأكد أنتوني فاوتشي، عضو فريق البيت الأبيض لمكافحة وباء فيروس كورونا، أن "الحياة سوف تعود إلى طبيعتنا في نهاية المطاف"، "نشعر بتفاؤل حذر من أننا نسير على الطريق، الذي يبدو قاتما في الوقت الحالي، لكننا على طريق السيطرة على ذلك".